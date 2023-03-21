Путин отреагировал на поставки Украине снарядов с обедненным ураном
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.
Об этом сообщают российские СМИ.
Он заявил, что "Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".
Путин сказал, что Россия "будет вынуждена реагировать, раз коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу также прокомментировал поставку Украине боеприпасов с обеднённым ураном: "пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше".
Напомним, снаряды с обедненным ураном к ядерному оружию никакого отношения не имеют.
Обедненный уран обладает высокой массовой плотностью, благодаря чему боеприпасы из него обеспечивают высокое бронебойное действие и вызывают существенные разрушения любых преград.
Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему он не понравился Украине.