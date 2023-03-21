Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

Об этом сообщают российские СМИ.

Он заявил, что "Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".

Путин сказал, что Россия "будет вынуждена реагировать, раз коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также прокомментировал поставку Украине боеприпасов с обеднённым ураном: "пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше".

Напомним, снаряды с обедненным ураном к ядерному оружию никакого отношения не имеют.

Обедненный уран обладает высокой массовой плотностью, благодаря чему боеприпасы из него обеспечивают высокое бронебойное действие и вызывают существенные разрушения любых преград.

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