Германия передала Украине артиллерийские снаряды и боеприпасы для систем залпового огня MARS II
Германия передала Украине артиллерийские снаряды и боеприпасы для систем залпового огня MARS II.
Это следует из информации на сайте немецкого правительства.
Украинская армия получила пять тысяч снарядов калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается.
Напомним, по разным оценкам ежедневный расход снарядов Украиной находится в пределах 2000-7000 штук.
Для обеспечения Украины снарядами ЕС завершает работу над соглашением по боеприпасам. Речь о сделке на 2 млрд евро.
Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.
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