Германия передала Украине артиллерийские снаряды и боеприпасы для систем залпового огня MARS II.

Это следует из информации на сайте немецкого правительства.

Украинская армия получила пять тысяч снарядов калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается.

Напомним, по разным оценкам ежедневный расход снарядов Украиной находится в пределах 2000-7000 штук.

Для обеспечения Украины снарядами ЕС завершает работу над соглашением по боеприпасам. Речь о сделке на 2 млрд евро.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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