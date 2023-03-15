Министр обороны Канады Анита Ананд по итогам заседания "Рамштайна" объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

В частности, Канада предоставит Украине около 8000 боеприпасов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из запасов канадских Вооруженных сил для поддержки систем противовоздушной обороны.

Оттава также передаст Киеву более 1800 учебных боеприпасов для 105-мм танков для поддержки передачи Данией, Германией и Нидерландами танков Leopard 1.

Кроме того, по словам главы канадского Минобороны, Канада начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, о которых было объявлено в конце февраля. В целом Канада пообещала предоставить Украине восемь основных боевых танков Leopard 2.

Ранее по итогам сегодняшнего заседания "Рамштайна" стало известно, что Швеция передаст Украине десять танков Leopard, а Норвегия - две системы ПВО NASAMS.

В целом министр обороны Украины заявил, что "Рамштайн-10 внушает оптимизм".

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