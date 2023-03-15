Швеция решила передать Украине десять танков Leopard.

Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин по итогам заседания "Рамштайна-10".

Также после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу он заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и открытости коммуникациям.

Напомним, что еще в начале заседания "Рамштайн" глава Пентагона анонсировал передачу Украине более 150 танков Leopard.

А по его итогам стало известно, что Норвегия предоставит Украине две системы ПВО NASAMS.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.