Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает Минобороны РФ, уточняя, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Другие подробности переговоров не сообщаются.

Остин также сообщил, что обсудил с Шойгу падение беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. Он сказал российскому министру, что США и дальше будут летать там, где позволяют международные законы.

Отметим, что ранее в Госдепе назвали непреднамеренными действия России в инциденте с рухнувшим в Черное море беспилотником.

Изначально после падения беспилотника Госдеп вызвал посла России Анатолия Антонова, который отверг все обвинения против российских ВВС и заявил о провокации. Антонов также рассказал, что беседа с заместителем госсекретаря Карен Донфрид длилась около получаса и добавил, что вопрос о последствиях для Москвы инцидента с БПЛА не поднимался, и что Россия не применяла оружие против беспилотника США над Черным морем.

По данным The New York Times, видеокамеры, установленные на американском беспилотнике MQ-9, упавшем во вторник, 14 марта, в акватории Черного моря, позволяли вести наблюдение за Крымом из международного воздушного пространства.