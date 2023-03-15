В Белом доме заявили, что США пока не достали из Черного моря обломки сбитого РФ американского беспилотника и вряд ли смогут это сделать.

Об этом пишет Reuters.

Представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что разведывательный дрон MQ-9, возможно, никогда не найдут, учитывая глубину Черного моря, где он упал.

"И я не уверен, что мы сможем его найти. Там, где он упал в Черное море, очень глубоко. Поэтому мы все еще оцениваем, как его можно найти", - заявил он.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что США приняли меры, чтобы упавший в море дрон не попали в чужие руки.

Также сообщалось, что США обвинили в падении своего беспилотника "безрассудные и некомпетентные" действия экипажа российского Су-27.

В тоже время появились сообщения, что США сами сбили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Также сообщалось, что американские журналисты выяснили, как беспилотник ВВС США упал в Черное море.

Кроме того, мы приводили российскую версию произошедшего.

Также сообщали, что сказал посол России в США Анатолий Антонов, которого вчера вызывали в Госдепартамент по данному вопросу.