Европейское командование ВВС США заявило, что американский дрон MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за "безрассудных и некомпетентных" действий экипажа российского самолета Су-27 в международных водах. Это произошло в 07:03 (в 08:03 по Киеву) 14 марта по европейскому времени.

По данным американцев, два российских самолета Су-27 совершили перехват дрона. Один из них ударил MQ-9 по винту.

В командовании добавили, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве. А "агрессивные действия" российского экипажа "опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации".

Ранее СМИ сообщили, что над Черным морем, вероятно, сбили разведывательный дрон MQ-9 Reaper ВВС США.

Европейское командование ВС США утверждает, что над Черным морем российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9. Дрон упал в международные воды.

Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 и американского беспилотника над Черным морем.