Финская игровая студия Rockodile готовит к выпуску компьютерную игру-"стрелялку" Death From Above, главные действующие лица которой - операторы украинских военных дронов.

Она должна выйти во втором квартале года на игровой платформе Steam.

Проект совмещает такие жанры и элементы, как экшен и "песочница". Издание игры взяла на себя компания Lesser Evil.

В игре предполагается управлять беспилотником и сбрасывать бомбы на российских бойцов и технику с характерными метками "Z" и другими. Среди запланированных миссий - уничтожение штабов и танков, нейтрализация радиобашен, нахождение украденных стиральных машин и т. д.

Игра рассчитана на одиночное прохождение, многопользовательские режимы не предусмотрены.

Среди партнеров игры - украинские разработчики военного ПО GIS Arta. Сообщается, что после релиза игры 30% прибыли будет направлено на производство дронов для Украины.

Ранее мы писали, что в Valve анонсировали выход новой портативной ручной игровой консоли, которая станет развитием фирменной консоли Steam Box.

Также "Страна" рассказывала, что украинские власти призывают крупнейшие цифровые платформы снять с продажи игру Atomic Heart из-за "романтизации коммунизма". При этом сама игра из советского имеет только внешнее оформление - обилие красных звезд и плакатов времен СССР, а также само место действия.