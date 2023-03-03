Украинские власти призывают крупнейшие цифровые платформы снять с продажи игру Atomic Heart из-за "романтизации коммунизма".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Игру Atomic Heart разрабатывала российская студия Mundfish с 2018 года, в этом году состоялся релиз на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и персональных компьютерах.

В России игра продается через сервис VK, в мире - через сервис Steam.

При этом сама игра из советского имеет только внешнее оформление - обилие красных звезд и плакатов времен СССР, а также само место действия.

Сюжет игры, скорее, можно назвать антисоветским. Он воспроизводит традиционный сюжет о противостоянии "злому гению" - советскому ученому, который и является источником всех бед главного героя.

Напомним, в русской версии игры World Of Warcraft: Dragonflight бракосочетание кентавров-геев назвали "братанием".

Ранее появилось видео, как во время компьютерной игры в GTA житель Донецка оказался под реальным обстрелом.

Также мы сообщали, что в сентябре прошлого года разработчики компьютерных игр в России вывозили сотрудников чартерными рейсами из-за мобилизации.