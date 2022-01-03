Компьютеры академии Министерства обороны Великобритании подверглись хакерской атаке, за которой могли стоять Россия и Китай. Такое заявление сделал отставной маршал авиации Эдвард Стрингер, ранее возглавлявший академию. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, после взлома академия Минобороны ускорила реализацию планов по перестройке всей сети и повышению ее устойчивости.

"Нападение на учреждение является признаком того, что линия фронта в современной войне может находиться где угодно. Последствия для операций были значительными, но потом с ними можно было справиться. Но это лишь потому, что наши люди невероятно усердно работают, чтобы поддерживать работу и находить резервные методики", - заявил отставной маршал.

По его словам, сотрудникам IT пришлось найти резервные способы использования обычного интернета. По мнению Стрингера, за этой атакой могут стоять Китай и Россия, однако отставной маршал допустил, что "это также мог быть кто-то, искавший уязвимости для осуществления атаки с помощью вируса-вымогателя, то есть просто обычная криминальная группировка".

Основное беспокойство вызвал тот факт, что хакеры пытались использовать Академию обороны в качестве "черного хода" для проникновения в гораздо более секретные части IT-систем Минобороны страны. Но, несмотря на взлом, хакерам не удалось проникнуть глубже.

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