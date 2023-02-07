В Латвии загорелся завод американской компании Edge Autonomy, производящий беспилотные летательные аппараты для Украины и стран блока НАТО. Он расположен на окраине Риги.

Об этом сообщает Delfi.

По данным СМИ, образовалось сильное задымление. Жителей призвали закрыть дома окна, двери и выключить вентиляцию.

Звонок о пожаре поступил в днем. На месте спасатели констатировали, что здание горит открытым пламенем, огонь быстро распространяется.

С огнем борются 50 пожарных, задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной емкостью 35 тонн воды. На территории дежурят кареты скорой помощи.

"В производственном корпусе возник пожар повышенной опасности, образовался сильный дым", — говорится в сообщении пожарной службы в Твиттере.

Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, но точные его масштабы пока неизвестны.

Калифорнийская компания Edge Autonomy основана в 2009 году и производит беспилотные летательные аппараты большой дальности для разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Вчера в американском штате Огайо сошли с рельсов и загорелись полсотни вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества.

Ранее The New York Times сообщал, что в Польше создали ремонтный завод для западной артиллерии, вышедшей из строя в Украине.