В Москве во вторник, 10 января, вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается о сильном задымлении в районе станции метро "Дмитриевская".

На видео заметно, что горение происходит на значительной площади.

О пострадавших, как и о причинах происшествия, не сообщают.

Напомним, 9 января в российском Братске в окно военкомата бросили коктейль Молотова, вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что в российском Ангарске пожилая женщина бросила в военкомат три коктейля Молотова. Две бутылки она она бросила в здание, а третья отскочила и попала в машину, принадлежащую сотруднику военкомата.

Осенью прошлого года в Ленинградской области в здание администрации бросили горючую смесь. Вспыхнул пожар. По данным СМИ, источником пожара стала пара бутылок с коктейлями Молотова. Их бросили в окно. Площадь горения составила 50 квадратных метров. Было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, весной в 2022 году в сети появилось видео, как мужчина бросает коктейль Молотова в Кремль.

Также "Страна" писала, что в российском Тольятти в прошлом году поджигатель бросил бутылку с зажигательной смесью в здание администрации. Ранее на этом же здании забросали красной краской баннер "Своих не бросаем".