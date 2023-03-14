В Пентагоне заявили, что Остин и Шойгу не обсуждали падение беспилотника США в Черное море
Министр обороны США Ллойд Остин не говорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу о падении американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.
Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.
"О том, что министр Остин разговаривает со своим коллегой – насколько мне известно, не сейчас. Официальные лица министерства обороны не разговаривали конкретно с российскими властями об этом конкретном инциденте", – сказал Райдер.
Ранее журналисты сообщили, что над Черным морем, вероятно, сбили разведывательный дрон MQ-9 Reaper ВВС США.
Европейское командование ВС США утверждает, что над Черным морем российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9. Дрон упал в международные воды.
Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 и американского беспилотника над Черным морем.
Европейское командование ВВС США заявило, что американский дрон MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за "безрассудных и некомпетентных" действий экипажа российского самолета Су-27 в международных водах. Как заявил командующий Джеймс Зекер, беспилотник "выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него".
Вскоре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдеп в связи с инцидентом с БПЛА.
А СМИ написали, что США сами сбили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.