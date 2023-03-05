В воскресенье, 5 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Зафиксировано четыре прилета, в том числе сброс с беспилотника взрывного устройства.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Сумской областной военной администрации (ОВА).

"Обстрелы Белопольской общины. 4 прилета - минометы и сброс с беспилотника взрывного устройства ВОГ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без потерь и разрушений, добавили в пресс-службе Сумской ОВА.

Ранее мы писали, что 3 марта россияне обстреляли приграничные районы Сумской области. Погиб человек, работавший в огороде.

Также сообщалось, что в конце февраля военные РФ обстреляли село в Сумской области.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

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