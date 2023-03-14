Госдеп США сообщил, что выйдет на контакт с Россией по поводу инцидента со сбитым американским беспилотником над Черным морем.

Вскоре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдеп в связи с инцидентом с БПЛА.

Ранее появились сообщения, что над Черным морем, вероятно, сбили разведывательный дрон MQ-9 Reaper ВВС США.

Европейское командование ВС США утверждает, что над Черным морем российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9. Дрон упал в международные воды.

Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 и американского беспилотника над Черным морем.

Европейское командование ВВС США заявило, что американский дрон MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за "безрассудных и некомпетентных" действий экипажа российского самолета Су-27 в международных водах.

Как заявил командующий Джеймс Зекер, беспилотник "выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него".