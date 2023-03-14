Россия рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию.

Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов после визита в Госдепартамент, где он обсудил тему падения БПЛА с помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.



"Мы рассматриваем этот инцидент как провокацию", - сказал дипломат.

Он добавил, что вопрос о последствиях для Москвы инцидента с БПЛА не поднимался и что Россия не применяла оружие против беспилотника США над Черным морем.

По словам Антонова, его контакты с американской стороной в связи с инцидентом с дроном можно охарактеризовать как "конструктивные". Как отметил Антонов, стороны обменялись позициями и озабоченностями по ситуации с упавшим БПЛА.

Вечером 14 марта СМИ сообщили, что над Черным морем, вероятно, сбили разведывательный дрон MQ-9 Reaper ВВС США.

Европейское командование ВС США заявило, что над Черным морем российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9. Дрон упал в международные воды.

Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 и американского беспилотника над Черным морем.

Европейское командование ВВС США заявило, что американский дрон MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за "безрассудных и некомпетентных" действий экипажа российского самолета Су-27 в международных водах. Как сказал командующий Джеймс Зекер, беспилотник "выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него".

Вскоре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдеп в связи с инцидентом с БПЛА.

А СМИ написали, что США сами сбили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.