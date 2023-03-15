Газета The New York Times раскрыла подробности полета беспилотника ВВС США над Черным морем, впоследствии потерпевшего крушение.

По словам высокопоставленного военного представителя, рано утром 14 марта беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно продолжается 9-10 часов. Вооружений на нем не было, хотя конструкция беспилотника предусматривает это.

Источник The New York Times говорит, что Reaper вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым" и из международного пространства.

Он находился на высоте 25 тысяч футов (около 7,6 км), когда его перехватили российские самолеты. Они кружили над ним и сливали на него топливо, по-видимому, говорит источник, пытаясь испортить его оборудование.

Этот эпизод, говорит собеседник The New York Times, ошеломил американских военных, наблюдавших за беспилотником с базы Рамштайн в Германии.

Высокопоставленные официальные лица США, добавляет он, уже несколько месяцев обеспокоены тем, что какой-то инцидент над Черным морем может привести к прямой конфронтации России и США.

Вечером 14 марта журналисты сообщили, что над Черным морем, вероятно, сбили разведывательный дрон MQ-9 Reaper ВВС США.

Европейское командование ВС США заявило, что над Черным морем российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9. Дрон упал в международные воды.

Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 и американского беспилотника над Черным морем.

Европейское командование ВВС США заявило, что американский дрон MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за "безрассудных и некомпетентных" действий экипажа российского самолета Су-27 в международных водах. Как сказал командующий Джеймс Зекер, беспилотник "выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него".

Вскоре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдеп в связи с инцидентом с БПЛА.

В тоже время появились сообщения, что США сами сбили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.