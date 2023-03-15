Соединенные Штаты Америки предприняли меры, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper, который упал в Черное море, не попал в чужие руки.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

"Мы предприняли определенные меры, чтобы Reaper никому не достался. Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то кроме нас до него имел доступ", - сказал он.

Между тем американский телеканал CBS сделал видеореконструкцию инцидента над Черным морем, где рухнул беспилотник MQ-9.

Судя по видео, российские самолеты несколько раз прошли под этим дроном, сбрасывая на него топливо, из-за чего беспилотник вышел из строя.

Напомним, ранее США обвинили в падении своего беспилотника "безрассудные и некомпетентные" действия экипажа российского Су-27 .

В тоже время появились сообщения, что США сами сбили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Также сообщалось, что американские журналисты выяснили, как беспилотник ВВС США упал в Черное море.

Кроме того, мы приводили российскую версию произошедшего.

Также сообщали, что сказал посол России в США Анатолий Антонов, которого вчера вызывали в Госдепартамент по данному вопросу.