Министерство иностранных дел Украины пригласило губернатора Флориды Рона Десантиса, который считается одним из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии, в ответ на его противоречивое заявление о защите Украины в войне против России.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter выразил уверенность, что Десантис как бывший военный, который побывал в зоне боевых действий, "знает разницу между спором и войной".

"Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы получить более глубокое понимание полномасштабного вторжения России и угроз, которые оно представляет для интересов США", - заявил Николенко.

Комментарий Николенко стал ответом на заявление Десантиса, который сказал, что защита Украины от вторжения России не является жизненно важным интересом США. Также он высказался за урезание помощи Украине.

На днях губернатор Флориды сообщил своему окружению, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.