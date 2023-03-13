В МИД Украины отреагировали на обвинения властей Грузии в том, что Киев поддержал протесты в Тбилиси и якобы хочет втянуть страну в войну с Россией.

Спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко говорит, что такие заявления грузинского премьера Гарибашвили и руководства парламента "почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды". Об этом он написал в своем Facebook.

"Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти. Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов. Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", - говорится в сообщении.

Ранее грузинский премьер Гарибашвили обвинил Зеленского в поддержке тбилисских протестов и заявил, что Саакашвили заслали для организации переворота и, "чтобы включить страну в войну в нужное время".

Также "Страна" рассказывала, что вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что ее страна не будет оказывать военной помощи Украине, не желая "становиться стороной конфликта".

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