Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский утверждает, что в страну прибыли из Украины сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили. Их цель, по его словам, "дестабилизация и развитие процессов, не связанных с интересами Грузии".

Об этом пишет Imedi TV.

"...Можно подтвердить, что из Украины прибыла определенная группа сторонников Саакашвили, "Национальное движение" - это борцы, которые своей молодежной энергией попытаются развернуть революционный процесс и гражданскую войну...", - сказал Вольский.

Напомним, сегодня парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта "о регистрации иностранных агентов", из-за которого 7-8 марта в Тбилиси вспыхнули протесты. Также власти согласились отозвать законопроект и пообещали отпустить задержанных.

Также сообщалось, что в Госдепе США призывали власти Грузии и протестующих на улицах столицы избегать эскалации. Американские власти также говорили, что вызвавший протесты в Грузии закон об иноагентах "вдохновлен Кремлем", а его принятие навредит евроатлантическим перспективам Грузии.

Протестующие между тем вчера требовали отставки властей и досрочных выборов. То есть расширили свои требования и, похоже, не намерены сворачивать протест.

В отдельном материале мы разбирались, грядет ли в Грузии свержение власти и что это значит для войны в Украине.