В субботу, 11 марта, перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходит акция либертарианской партии "Гирчи". Митинг называется "Нет – рабству!", а участники мероприятия протестуют против обязательной военной службы.

Об этом сообщает Ekho Kavkaza.

По словам депутата от "Гирчи" Сандро Раквиашвили, организаторы акции требуют, чтобы отправка на обязательную военную службу была добровольной, а не принудительной.

"Мы требуем, чтобы армия была добровольной, чтобы никого не призывали против его воли. Если правительство говорит, что оно является патриотом, думающим о населении, об обороноспособности, об армии, одно из его обязательств - создать в армии надлежащие условия, платить достойную зарплату военнослужащим, и тогда люди добровольно пойдут в армию", - сказал Раквиашвили.

Напомним, Грузия охвачена протестами. Так, накануне под зданием парламента в Тбилиси протестующие потребовали отставки властей и досрочных выборов. То есть расширили свои требования и, похоже, не намерены сворачивать протест.

Ранее мы писали, что в Грузии отозвали законопроект "о регистрации иностранных агентов", из-за которого в стране вспыхнули протесты.