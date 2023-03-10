"Президент" Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы из-за ситуации в Грузии.

Об этом сообщили в пресс-службе "главы республики", пишет РИА "Новости".

"Президент" поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии", - говорится в заявлении.

Как подчеркнул Бжания, в поле деятельности силовиков находится широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой "республики" от внутренних и внешних угроз.

Напомним, в Грузии отозвали законопроект "о регистрации иностранных агентов", из-за которого в стране вспыхнули протесты.

Тем не менее, накануне протестующие потребовали отставки властей и досрочных выборов. То есть расширили свои требования и, похоже, не намерены сворачивать протест.

Кроме того, на митингах грузинской оппозиции вчера жгли российский флаг и скандировали "Сухуми!" (намекая на необходимость возвращения Абхазии под контроль Грузии).

А сегодня в парламенте Грузии заявили, что в страну прибыли сторонники Саакашвили из Украины, чтобы развернуть революцию.

Ранее "Страна" разбиралась, грядет ли в Грузии свержение власти и что это значит для войны в Украине.









