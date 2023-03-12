Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков в поддержке прошедших в Тбилиси акций протеста.

Об этом Гарибашвили заявил в воскресенье, 12 марта, в эфире телеканала IMEDI.

"Вы упомянули обращение Зеленского. Когда находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную здесь деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось", - сказал премьер Грузии.

Также он раскритиковал других поддержавших грузинские протесты украинцев.

"Вышел Кличко, Фейгин и какие-то другие непонятные люди, украинские политики, вышел Арахамия и какие-то несчастные лузеры, которые говорят о том, что нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Это прямое вмешательство", - сказал премьер Грузии.

Гарибашвили также посоветовал властям Украины "сперва позаботиться о себе и своей стране". Премьер добавил, что Грузия позаботится о себе сама. По его мнению, Киев недоволен тем, что Грузия "не включилась" в войну в Украине.

Ранее мы писали, что в феврале премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Украина делает попытки втянуть его страну в военные действия.

Также "Страна" рассказывала, что вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что ее страна не будет оказывать военной помощи Украине, не желая "становиться стороной конфликта".