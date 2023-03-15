Действия России в ситуации с беспилотником США над Чёрным морем, скорее всего, не были преднамеренными.

Об этом заявили в среду, 15 марта, в Госдепартаменте США, пишет Reuters.

Мы считаем непреднамеренным инцидент с рухнувшим в Черное море беспилотником", - сообщили в Госдепе.

Напомним, после падения американского беспилотника в Черное море Госдеп вызвал посла России Анатолия Антонова, который отверг все обвинения против российских ВВС и заявил о провокации. Антонов также рассказал, что беседа с заместителем госсекретаря Карен Донфрид длилась около получаса и добавил, что вопрос о последствиях для Москвы инцидента с БПЛА не поднимался, и что Россия не применяла оружие против беспилотника США над Черным морем.

Ранее мы писали, что, по данным The New York Times, видеокамеры, установленные на американском беспилотнике MQ-9, упавшем во вторник, 14 марта, в акватории Черного моря, позволяли вести наблюдение за Крымом из международного воздушного пространства.

Также "Страна" сообщала, что Россия попытается достать из Черного моря обломки упавшего американского беспилотника.