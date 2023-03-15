Пока США не удается достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника, попытаться это сделать планирует РФ.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пишут российские СМИ.

По его словам, технически эта задача выполнима.

В то же время в Белом доме считают, что разведывательный дрон MQ-9, возможно, никогда не найдут, учитывая глубину Черного моря, где он упал.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что США приняли меры, чтобы упавший в море дрон не попали в чужие руки.

Также сообщалось, что США обвинили в падении своего беспилотника "безрассудные и некомпетентные" действия экипажа российского Су-27.

В тоже время появились сообщения, что США сами сбили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Также сообщалось, что американские журналисты выяснили, как беспилотник ВВС США упал в Черное море.

Кроме того, мы приводили российскую версию произошедшего.

Также сообщали, что сказал посол России в США Анатолий Антонов, которого вчера вызывали в Госдепартамент по данному вопросу.