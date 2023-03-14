В Испании десять украинских экипажей уже завершили обучение по управлению танками Leopard 2. Оно длилось четыре недели и проходило в Национальном учебном центре в Сарагосе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании в Twitter.

Обучение прошли 55 украинских военных в возрасте от 21 до 60 лет. Дополнительно подготовили 15 техников, пять из которых являются специалистами по механике, пять по электронике и еще пять по оружию.

Учения проходили 12 часов шесть дней в неделю. Кроме теоретической части военные учились на тренажерах и на маневровом полигоне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные также завершают обучение на танках Leopard 2 в Германии, которое началось 13 февраля.

"Обучение позволило солдатам обращаться с современными системами вооружения", – сказал бригадный генерал Берн Шульц, командир школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.

Кроме того, мы писали, что появилось видео, как в Германии украинский экипаж управляет танком Leopard 2. На кадрах боевую машину ведут украинские военные. Тренировка происходит в Германии, на полигоне, где шесть дней в неделю по 12 часов в день проходят подготовку на немецких танках бойцы ВСУ.