Испанский МИД потребовал от США начать вывоз из селения Паломарес на юго-востоке страны земли, зараженной плутонием после столкновения двух американских самолетов в 1966 году, когда на побережье упали четыре атомные бомбы. США дали такое обещание в 2015 году.

Об этом сообщает El Pais.

Катастрофа произошла 17 января 1966 года. Тогда американский стратегический бомбардировщик B-52G с термоядерным оружием на борту столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-135. В результате катастрофы погибли семь человек. Также при падении разрушились четыре термоядерные бомбы, которые были на борту бомбардировщика. Площадь заражения местности высокотоксичным плутонием составила 200 га.

После аварии США начали работу по обеззараживанию местности в рамках операции Broken Arrow ("Сломанная стрела"). В ней участвовали сотни американских солдат. Они собрали в Паломаресе тонны зараженной земли и вывезли ее в США. Вашингтон хотел продолжить работу, но Испания, которой тогда управлял режим Франсиско Франко, отказалась. Власти уверяли, что с землей все в порядке. Однако в Паломаресе осталось много радиоактивного мусора, закопанного в канавах. В 2007 году там зафиксировали высокий уровень радиации.

В 2015 году США и Испания достигли договоренности, согласно которой США вывезут из Паломареса около 50 тысяч кубометров земли и перевезут ее в Неваду. Но с тех пор работа застопорилась, и зараженная почва все еще остается в пострадавшей местности. По словам источников газеты, несколько месяцев назад Министерство иностранных дел Испании направило госсекретарю США Энтони Блинкену официальный запрос с требованием приступить к изъятию земли, тот передал просьбу Минэнерго США.

Как сообщили собеседники El Pais, официального ответа до сих пор нет, но первоначальная реакция Вашингтона была положительной. Испанское правительство надеется достичь соглашения в ближайшее время, поскольку двусторонние отношения сейчас "лучше, чем когда-либо за последние годы".

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