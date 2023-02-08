В Украину завезли радиоактивные орехи из Бразилии. Об этом сообщает Госпотребслужба в Facebook.

Европейцы обнаружили в бразильском орехе превышение максимально допустимых уровней афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, G1 и G2), о чем предупредили Украину через систему RASFF.

Украинский бизнес призывают срочно изъять указанный орех из обращения.

Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать о выявленном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Это предусмотрено частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Потребителей просят в случае обнаружения в обращении этой продукции, сообщать в Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области по тел.: (0342) 511389, 511392 или обращаться в территориальные управления.

Ранее в Украине обнаружили опасное печенье, которое может вызывать усиленное потовыделение и даже паралич.

Напомним, ранее в Украину ввезли партию египетского арахиса с ядовитым афлатоксином.