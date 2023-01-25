В Украине изъяли из продажи печенье, в котором содержится акриламид. Фото: Facebook

В Украине обнаружили опасное печенье. В нем содержится вещество, вызывающее усиленное потовыделение на руках и ногах, онемение конечностей и даже паралич.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

Сейчас это печенье изъяли из продажи, однако в Госпродпотребслужбе призывают украинцев быть бдительными.

Кроме этого, покупателей призвали сообщать в Госпотребслужбу о случаях обнаружения печенья с опасным веществом.

"Акриламид - органическое соединение, амид акриловой кислоты состава CH2CHCONH2. Имеет высокую растворимость в воде, спиртах. Проявляет сильные нейротоксические свойства. Характерной особенностью акриламида является то, что признаки отравления проявляются только после скрытого периода от нескольких дней до недель", - говорится в сообщении.

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