Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области сообщает о ввозе в Украину из Польши партии египетского арахиса с превышением содержания ядовитого вещества афлатоксин-В1.

Об этом региональное управление Госпродпотребслужбы сообщает в Facebook.

Этот арахис может реализовываться в Ивано-Франковской области. Операторам рынка следует изъять данную продукцию из обращения и в срок не более двух рабочих дней и письменно информировать об этом Госпродпотребслужбу.

"В Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам от 19 января 2023 года №2022.3810-fup 3, относительно выявления превышения количества В1, и G2 в арахисе в скорлупе, экспортировавшейся из Египта (экспортер: ASM for consulting and export agricultural products, Egypt) через Польшу (импортер: Atlanta Poland S.A., Poland) в Украину, улица Высочана, 13-Г, г. Городенко, Ивано-Франковская обл., 78100", - указано в сообщении службы.

В сообщении уточняется, что афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.

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