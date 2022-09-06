Двое детей и молодая женщина умерли в результате отравления грибами в Киевской области. Фото: открытые источники

Согласно оперативным сообщениям Киевского областного центра контроля и профилактики МОЗ Украины, в Киевской области зафиксировали случай отравления грибами.

Об этом пишет Центр гражданского здоровья Украины на официальной странице в Facebook.

Заболели двое детей (возраста 4 и 8 лет) и двое взрослых (возраста 18 и 22 года), их в тяжелом состоянии госпитализировали.

Отравление случилось после употребления блюд с дикими шампиньонами. Местом сбора грибов оказалась лесополоса возле жилого массива города.

На следующий день после употребления блюда у пострадавших появились следующие симптомы: тошнота, рвота, диарея. За медицинской помощью пострадавшие обратились в следующие 1-3 дня после появления симптомов и были сразу госпитализированы в педиатрическое и реанимационное отделения городской больницы.

Детей перевели в детскую специализированную больницу, где из-за тяжелого состояния они умерли на следующий день. 18-летняя женщина умерла в городской больнице. 22-летний мужчина - в тяжелом состоянии. 

В публикации Центр гражданского здоровья напоминает - кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет нельзя. Также употреблять грибы не рекомендуется беременным и кормящим женщинам и пожилым людям. 

"Обращаем внимание родителей и взрослых - знайте и помните правила сбора и употребления грибов и доносите их своим детям, чтобы избежать отравлений и ужасных последствий для здоровья и жизни!" - пишут в Центре.

 В Центре гражданского здоровья Украины сообщили о трех эпизодах летального исхода в следствие отравления грибами. Среди погибших - двое детей и одна молодая женщина. Мужчина находится в реанимации

Напомним, ранее медики рассказали украинцам о симптомах и первой помощи при отравлении дикорастущими грибами.

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