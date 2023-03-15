ЕС завершает работу над соглашением по боеприпасам для Украины, поставка которых будет согласована 20 марта на встрече министров ЕС. Речь о сделке на 2 млрд евро.

Об этом пишет Politico.

Схема соглашения быстро разрабатывалась в последние недели в ответ на призывы Украины предоставить больше 155-мм боеприпасов. Ожидается, что послы ЕС обсудят соглашение сегодня во время встречи.

Сделка состоит из двух элементов:

€1 млрд планируют потратить на частичное возмещение странам, которые могут немедленно пожертвовать боеприпасы из своих собственных запасов.

Еще 1 млрд - на совместную закупку странами ЕС новых боеприпасов.

Politico пишет, что Россия расходует от 20 000 до 60 000 снарядов в день, в то время как Украина использует только от 2 000 до 7 000. Всего страны ЕС за время войны предоставили Украине 350 тысяч 155-миллиметровых снарядов.

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