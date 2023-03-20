Министры иностранных дел стран ЕС подписали план по боеприпасам для Украины.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Подробно об этом плане "Страна" писала ранее. Он предусматривает передачу Киеву снарядов из арсеналов стран ЕС и совместных закупок боеприпасов у промышленности. На это планируется направить 2 миллиарда евро.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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