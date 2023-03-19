Производство боеприпасов для Украины и их отправка задерживаются, так как Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ.

Об этом пишет Financial Times, опираясь на свои источники в структурах ЕС.

Конкретно - не хватает пороха, пластиковой взрывчатки и тротила, говорится в материале издания.

В результате украинского конфликта у Европы обнаружились недостаточные запасы оружия, а также вскрылись слабые внутренние производственные мощности, которые были истощены за продолжительное время из-за недостаточного инвестирования. Европейские чиновники считают, что сейчас главная проблема - то, что оборонная промышленность Евросоюза на данный момент находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства, отмечает FT.

Ранее мы писали, что Германия передала Украине артиллерийские снаряды и боеприпасы для систем залпового огня MARS II.

Также сообщалось, что 20 марта, на встрече министров ЕС, будет согласована поставка боеприпасов в Украину. При этом по данным The Evening Standard, запас боеприпасов у Британии "опасно низок" из-за войны в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

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