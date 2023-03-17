Накануне утверждения соглашения ЕС по совместным поставкам и закупкам боеприпасов, в том числе для нужд Украины, отдельные страны Евросоюза проявляют несогласие с предложениями Брюсселя. Они хотят закупать боеприпасы для Украины самостоятельно и вне предприятий ЕС.

Об этом пишет Euractiv.

"Некоторые страны-члены ЕС хотят, чтобы им разрешили покупать боеприпасы для Украины вне Союза, если Европа не может производить их у себя и быстро. Мы не знаем, сможет ли европейская промышленность удовлетворить потребности. Если она не сможет сделать это быстро в больших объемах, нам следует получить разрешение работать с зарубежными странами", - говорит изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

Речь может идти о предприятиях США и Южной Кореи.

Ранее Верховный представитель Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что поставка боеприпасов в Украину будет согласована 20 марта на встрече министров ЕС.

Для этих целей Европейский фонд мира уже увеличили на 2 млрд евро - до 7,979 млрд до 2027 года.

Подробности этого плана уже сообщал DW. Евросоюз предлагает своим странам-членам передать Украине все боеприпасы, которые у них есть, а первые заказы на новые поставки сделать до начала мая.