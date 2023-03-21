Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, который применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности.

Об этом говорится в заявлении замминистра обороны страны Аннабель Голди, обнародованном на сайте британского парламента.

"Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине, мы будем также поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран", - говорится в ее заявлении.

Снаряды с обедненным ураном к ядерному оружию никакого отношения не имеют.

Обедненный уран обладает высокой массовой плотностью, благодаря чему боеприпасы из него обеспечивают высокое бронебойное действие и вызывают существенные разрушения любых преград.

При этом в странах с развитой атомной промышленностью, располагающих накопленными запасами обедненного урана, производить такие боеприпасы обходится значительно дешевле, чем из других материалов (например, из вольфрама).

Ранее сообщалось, что Британия передаст Украине партию БТР Bulldog.

Также мы писали, что помимо танков Challenger 2, Британия отправит Украине около 30 САУ AS-90.