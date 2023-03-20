Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение за 20 марта.

Основное из заявлений президента:

прокомментировал план ЕС по поставкам снарядов в Украину стоимостью 2 млрд евро и новый оборонный пакет США стоимостью 350 млн долларов;

рассказал о телефонных разговорах с канлером Австрии, премьерами Нидерландов и Ирландии;

отметил подразделения, воюющие в Бахмуте и на Херсонском направлении.

Напомним, что сегодня в Офис президента приезжали высшие иерархи УПЦ, чтобы встретиться с Зеленским. Однако в ОП им отказали в аудиенции.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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