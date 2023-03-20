Зеленский рассказал о поставках боеприпасов и боях за Бахмут в вечернем видеообращении. Видео
Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение за 20 марта.
Основное из заявлений президента:
- прокомментировал план ЕС по поставкам снарядов в Украину стоимостью 2 млрд евро и новый оборонный пакет США стоимостью 350 млн долларов;
- рассказал о телефонных разговорах с канлером Австрии, премьерами Нидерландов и Ирландии;
- отметил подразделения, воюющие в Бахмуте и на Херсонском направлении.
Напомним, что сегодня в Офис президента приезжали высшие иерархи УПЦ, чтобы встретиться с Зеленским. Однако в ОП им отказали в аудиенции.
Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.
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