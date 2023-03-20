Представитель ВСУ подтверждает информацию британской разведки, что российские силы пытаются окружить Авдеевку, и ситуация там вскоре может стать подобной Бахмуту.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении", - сказал он.

Напомним, ранее разведка Британии оценила шансы россиян захватить Запорожье.

Также британская разведка писала о том, что РФ готовит масштабный призыв, чтобы отправить больше контрактников на войну.

Тем временем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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