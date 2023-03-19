Российская армия вряд ли сможет захватить Запорожье, которое находится в 35 километрах от линии фронта.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter со ссылкой на заявления оккупантов.

Британская разведка проанализировала заявление гауляйтера Евгения Балицкого, который заявил, что "столицей" оккупированной части Запорожской области будет Мелитополь, пока Запорожье не будет под контролем РФ.

В Британии считают, что такие заявления свидетельствуют о признании Россией своих минимальных шансов продвинуться на Запорожском направлении.

"Тихое заявление об альтернативной столице, вероятно, является молчаливым признанием внутри российской системы того, что ее силы вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем", - говорится в сводке.

Напомним, ночью 18 марта РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, разрушив ресторан. "Страна" публиковала фото последствий ракетного удара.

Тем временем война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 388-го дня войны. Продолжилось обсуждение того, что означает и чем обернется решение Международного уголовного суда в Гааге об аресте Путина. Россияне атаковали Краматорск, Запорожье, под Бахмутом продолжаются бои.

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