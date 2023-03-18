Сегодня ночью РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Было разрушено заведение общепита. По предварительной информации, удар наносился комплексом С-300.

Об этом сообщил в своем секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла, повреждены крыши и фасады.

"По предварительной информации, имеющейся в настоящее время, российская ракета разрушила заведение общепита. От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла и повреждены крыши и фасады. Люди не пострадали. На месте прилета работают все соответствующие службы", - сказано в посте.

В сети появилось видео момента удара.

Вчера вечером мы писали, что в Днепропетровской области сработала ПВО по дронам. А в Днепре и Новомосковске прогремели взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что два беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Также появилась информация, что БПЛА пытались атаковать в Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской областях. Кроме того, дроны противника видели во Львовской и Тернопольской областях.

Сегодня в ВСУ рассказали, что вечером 17 марта украинская ПВО сбила 11 из 16 запущенных россиянами БПЛА "Шахед".

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