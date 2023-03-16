Украинская противовоздушная оборона эффективно сбивает крылатые ракеты РФ, однако не имеет средств против ракет, которые летят по баллистической траектории, и еще ряда типов снарядов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "24 каналу".

Он уточнил, какие ракеты может сбивать украинская ПВО:

"Калибр" (3М14) - крылатая ракета морского базирования (которой враг атакует с Черного моря),

Х-101/Х-555/Х-55 - крылатые ракеты воздушного базирования,

Р-500 (9М728) - крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К (аналог "Калибра"),

Х-59 - управляемая авиационная ракета "воздух-земля",

Х-35 - противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Также Игнат рассказал, какие ракеты ПВО Украины сбивать не может:

9М723 - баллистическая ракета "Искандер-М",

9М79М - ракета "Точки-У",

реактивные снаряды РСЗО,

Х-22 - сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности,

Р-800 - крылатая ракета берегового базирования "Оникс",

Х-47 - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал",

Х-31П - авиационная противорадиолокационная ракета.

"Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" - это баллистические ракеты 9М723, которые противник много применял в начале войны. Фактически весь свой стратегический запас "Искандер-М" россияне потратили в начале войны, поэтому впоследствии начали применять устаревшие комплексы "Точка-У". По Краматорскому вокзалу, например. Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты РСЗО, такие как "Смерч", - сказал он.

По словам Игната, ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая ракета, но ее скорость 4 - 5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует, как баллистика. Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 килограммов. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге.

"Аналогичная Х-22 сложилась ситуация по сверхзвуковым противокорабельным крылатым ракетам берегового базирования Р-800 "Оникс", которые часто запускают по Одесской области.

Ну и конечно же самая новая угроза - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем той же Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека.

Кроме того, также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности - так сказать, низшего, тактического звена. Но они в основном несут угрозу только вблизи линии боевого соприкосновения", - объяснил Игнат.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что приоритетными целями будущих ракетных атак РФ являются правительственные здания.

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