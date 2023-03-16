С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла по Украине уже порядка 5 тысяч ракетных, 3,5 тысяч авиационных и 1,1 тысячи дроновых ударов.

Об этом сообщил первый секретарь Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Даниил Кубай, пишет "Укринформ".

"В общей сложности с начала войны РФ совершила почти 5 тысяч ракетных ударов, почти 3 500 авиаударов и почти 1 100 ударов беспилотниками. Без всякого военного смысла российские войска продолжают реализовывать стратегию бессмысленного разрушения, превращая в руины целые города и убивая невинных граждан", - сказал он.

Также Кубай сказал, что в результате преступных действий РФ с начала полномасштабного вторжения погибло 8 231 гражданское лицо, а 13 734 получили ранения.

Напомним, вчера, 15 марта, армия РФ ударила по Марганцу Днепропетровской области. В результате обстрела погибли две женщины, еще четыре женщины и один мужчина получили ранения. Повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома, а также хозяйственная постройка.

Кроме того, мы писали, что 15 марта в результате российского обстрела пострадали интернат и жилой дом.