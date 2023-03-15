Сегодня, 15 марта, россияне обстреляли город Марганец Днепропетровской области. В результате удара две женщины погибли.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате удара россиян убиты две женщины - 62 и 57 лет.

"Предварительно еще четыре женщины и один мужчина - пострадали", - пишет Лысак.

Также он сообщил, что повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома, хозяйственная постройка.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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