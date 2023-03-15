По всей Украине, в среду, 15 марта, звучит воздушная тревога. Россияне обстреливают Харьков и область.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Позже Синегубов добавил, что под обстрел попала гражданская инфраструктура Харькова. Последствия уточняются. Предварительно, никто не пострадал.

Мэр Харькова сообщил подробности сегодняшних ударов по городу:

"В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла".

Напомним, вчера в Украине часто звучали сирены воздушной тревоги. Они были связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения ракетных комплексов наземного базирования и полетами МиГ-31К.

Также сообщалось, что сегодня в Ирпене проводят совместные учения с учебным сигналом тревоги.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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