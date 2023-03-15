В Ирпене 15 марта проводятся совместные учения по действиям в случае чрезвычайной ситуации, движение по нескольким улицам будет временно перекрыто, прозвучит учебный сигнал тревоги.

Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.

"Именно сейчас на базе Ирпенского лицея №1 начинаются совместные учения работников ГосЧС, полиции, медиков, коммунальных служб и педагогов по действиям в случае чрезвычайной ситуации. Прошу не волноваться, сигнал тревоги в городе – учебный", – сообщил он в телеграм-канале.

Маркушин напомнил, что в связи с этим с 8.30 до 10.00 дорожное движение на улице Нигояна и на улице 8 Марта от Садовой до Тургеневской будет перекрыто.

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