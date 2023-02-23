Жители Ирпеня жалуются на бездействие властей по восстановлению разрушенных домов. Они говорят, что уже готовы перекрывать дороги, если их не услышат.

Об этом они рассказали корреспонденту "Страны".

По словам 61-летней Татьяны, ремонт ее дома оплачивают сами жители, а также частные спонсоры.

"Крышу восстанавливали за свои деньги, окна поменял частный спонсор, я даже не знаю кто. Изначально нам сказали, что дом будут сносить, а мы должны выселиться, но куда нам ехать никто не сказал. Какое-то время мы жили без света, воды и газа. Когда власть увидела, что здесь живут люди которым некуда ехать она заявила, что дом будут восстанавливать, а не сносить. После чего нам подключили коммуникации, но только в первом подъезде, он меньше разрушен чем второй",- рассказывает Татьяна.

По словам женщины, восстанавливать дом за собственные деньги жители не смогут, это очень дорого

"Сейчас в доме проживает около 20 семей, это процентов 15-20 от тех кто жил до 24 февраля и в основном это пенсионеры, которым денег на жизнь не хватает не говоря уже про восстановление дома".

В соседних домах жители озвучивают те же проблемы.

"У нас повредили силовой кабель и трансформаторную подстанцию. Чтобы все это восстановить нужно заплатить 250 тысяч гривен. В нашем доме сейчас живет 10 человек у людей нет таких денег. Это при том, что поврежденный фасад дома мы уже восстановили за собственные деньги",- жалуется жительница Ирпеня Евгения. По словам женщины, весной люди будут выходить на акции протеста если им не начнут помогать с восстановлением домов.

"Местная власть говорит, что денег нет и ничем помочь не может. Но чем дальше, тем больше ухудшается состояние домов, крыши протекают, уже начал появляться грибок и плесень. У нас нет другого выбора кроме как выходить на протест, чтобы обратить на себя внимание. В Ирпень каждую неделю приезжают международные делегации, а толку от этого нет",- говорит Евгения.

Напомним, что в январе премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Ирпене начинают восстановление разрушенных домов в рамках платформы Unitted24.