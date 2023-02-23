"Скоро будем перекрывать дороги". Жители Ирпеня жалуются, что никто не восстанавливает их разрушенные дома
Жители Ирпеня жалуются на бездействие властей по восстановлению разрушенных домов. Они говорят, что уже готовы перекрывать дороги, если их не услышат.
Об этом они рассказали корреспонденту "Страны".
По словам 61-летней Татьяны, ремонт ее дома оплачивают сами жители, а также частные спонсоры.
"Крышу восстанавливали за свои деньги, окна поменял частный спонсор, я даже не знаю кто. Изначально нам сказали, что дом будут сносить, а мы должны выселиться, но куда нам ехать никто не сказал. Какое-то время мы жили без света, воды и газа. Когда власть увидела, что здесь живут люди которым некуда ехать она заявила, что дом будут восстанавливать, а не сносить. После чего нам подключили коммуникации, но только в первом подъезде, он меньше разрушен чем второй",- рассказывает Татьяна.
По словам женщины, восстанавливать дом за собственные деньги жители не смогут, это очень дорого
"Сейчас в доме проживает около 20 семей, это процентов 15-20 от тех кто жил до 24 февраля и в основном это пенсионеры, которым денег на жизнь не хватает не говоря уже про восстановление дома".
В соседних домах жители озвучивают те же проблемы.
"У нас повредили силовой кабель и трансформаторную подстанцию. Чтобы все это восстановить нужно заплатить 250 тысяч гривен. В нашем доме сейчас живет 10 человек у людей нет таких денег. Это при том, что поврежденный фасад дома мы уже восстановили за собственные деньги",- жалуется жительница Ирпеня Евгения. По словам женщины, весной люди будут выходить на акции протеста если им не начнут помогать с восстановлением домов.
"Местная власть говорит, что денег нет и ничем помочь не может. Но чем дальше, тем больше ухудшается состояние домов, крыши протекают, уже начал появляться грибок и плесень. У нас нет другого выбора кроме как выходить на протест, чтобы обратить на себя внимание. В Ирпень каждую неделю приезжают международные делегации, а толку от этого нет",- говорит Евгения.
Напомним, что в январе премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Ирпене начинают восстановление разрушенных домов в рамках платформы Unitted24.