Масштабные воздушные тревоги сегодняшнего дня были связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения ракетных комплексов наземного базирования и полетами МиГ-31К.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в своем Фейсбуке.

В сообщении уточняется, что около 10:00 утра тревога звучала на юге, севере и востоке страны, что было связано с активностью тактической авиации. В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П в направлении побережья, по средствам ПВО Одесской области. Ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли повреждения гражданской инфраструктуре.

С 10:27 на востоке Украины существовала угроза применения ракетных комплексов наземного базирования.

В 15:26 масштабная воздушная тревога раздалась из-за угрозы применения баллистических ракет.

Остальные тревоги – в 13:00, 14:30 и 16:30 – объявлялись из-за взлета с авиабазы в Нижегородской области "Саваслейка" истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Ранее мы сообщали, что россияне нанесли удар по Одесской области, ракеты были сбиты, но оказались повреждены детсад и дома на побережье.

Также мы писали о заявлении губернатора Николаевской области Виталия Кима, что единичные ракетные удары России севера и юга, которые часто наблюдаются сейчас, наносились с воздуха.