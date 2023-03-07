В Украине во вторник, 7 марта, уже третий раз объявили масштабную воздушную тревогу.

Об этом указывает карта воздушных тревог.

По состоянию на 14:15 воздушная тревога объявлена во всех регионах страны.

Объявление сигнала опасности, как и в предыдущие два раза, связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Отметим, что первую за сегодняшний день тревогу объявили в 10.40, она длилась около 30 минут.

Вторая тревога была объявлена в 12:00, она длилась 20 минут.

Третья тревога уже завершилась в 14:34. Она длилась 25 минут.

Как сообщалось ранее, российские военные держат на боевом дежурстве в Черном море четыре ракетоносителя с около 24 "Калибрами".

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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