Ким рассказал, зачем россияне запускают по Украине единичные ракеты с севера и юга
Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявляет, что единичные ракетные удары России севера и юга, которые часто наблюдаются сейчас, наносились с воздуха.
Об этом он 14 марта написал в своем телеграм-канале.
По его словам, эти ракетные удары имеют целью поражение украинской ПВО.
Отметим, что во многих регионах (на юге, севере и востоке) сегодня была объявлена воздушная тревога.
Ранее в телеграм-каналах сообщалось о прилете в Одесской области, но власти его не подтверждали.
При этом в областной военной администрации призвали не снимать прилетов и работу ПВО.
Сейчас тревога продолжается в Сумской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму.
Напомним, вчера оперативное командование "Юг" заявило, что в Украине сохраняется чрезвычайно высокая угроза ракетного удара. Наблюдалась повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря.
Также спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк говорила, что одной из целей последней массированной атаки россиян был поиск систем ПВО Patriot.
Кроме того, в оперкомандовании "Юг" говорили, что в РФ ищут новую тактику ракетных атак.
Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны.
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